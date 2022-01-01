Harry Potter yıldızından samimi itiraf: “Onu öpmek, en zor şeylerden biriydi”

Harry Potter serisinin hayranları, Ron ve Hermione'nin ilk öpücüğü için 7 filmi beklemek zorunda kaldılar. Emma Watson, yeniden bir araya geldikleri Harry Potter özel şovu sırasında Rupert Grint'i öpmenin şimdiye kadar yapmak zorunda olduğu en zor şeylerden biri olduğunu itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Harry Potter filmlerinin neredeyse her yönüne Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş özel bölümünde değinildi, buna Ron ve Hermione’nin Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’ndaki ilk öpücüğü de dahil. iki karakter sonunda bir Hortkuluk’u yok ettikten sonra Sırlar Odası’nda öpüştüler.

Emma Watson, bu uzun zamandır beklenen sahnenin çekimleri sırasında asla ciddi duramadıklarını itiraf ediyor. Watson ve Rupert Grint, öpüşme sahnesini çekmeye çalışırken sürekli gülüyorlarmış. Watson “Bunu yapacak kişinin bir nevi benim olmam gerektiğini biliyordum çünkü Rupert olmayacaktı…” diyor.

Öpüşme sahnesi çekilirken, Watson ve Grint birbirlerini neredeyse on yıldır tanıyorlardı. Yakın arkadaş olmuşlardı, bu da Watson’ın öpücüğü ciddiye almasını zorlaştırıyordu: “Rupert’ı öpmek şimdiye kadar yapmak zorunda olduğum en zor şeylerden biri. Sadece yanlış hissettim. Her düzeyde çok yanlış çünkü Dan, Rupert ve ben kardeşiz.”

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