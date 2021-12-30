Harry Potter yıldızından yıllar sonra gelen aşk itirafı

Harry Potter serisinin başrol oyuncusu Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter'a aşık olduğunu itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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İlk filmin vizyona girmesi üzerinden geçen 20 yılı kutlamak için özel bir şovla tekrar bir araya gelen Harry Potter oyuncuları, çekimler sırasında birbirinden ilginç itiraflarda bulundular. Bu itiraflardan biri de Harry Potter’ı canlandıran Daniel Radcliffe’e aitti. Radcliffe, özel bölümün çekimleri sırasında zamanında Helena Bonham Carter’a yazdığı aşk mektubunu okudu.

Raddcliffe’in mektubu şu satırlarla başlıyor:

“Sevgili HBC, Başrolü paylaşmak ve kahvenizi her zaman elimde tutmam anlamında kahve altlığınız olmak benim için bir zevkti.”

32 yaşındaki Radcliffe notun geri kalanından utanarak gülüyor ve Carter, “Paylaşabilirsin” dedikten sonra devam ediyor:

“Yapabilirim. Şimdi bunu paylaşabilirim. Seni seviyorum. Keşke 10 yıl önce doğmuş olsaydım, böylece bir şansım olabilirdi. Çok sevgiler ve havalı olduğunuz için teşekkürler.”

İLK AŞK, İLK ÖPÜCÜK… HEPSİNİ HARRY POTTER SETİNDE YAŞAMIŞ

Ancak dizide kötü Bellatrix Lestrange’ı oynayan Carter, Radcliffe’in setteki tek aşkı değil.

Özel şov sırasında Radcliffe, “Hayatımın her parçası Harry Potter ile bağlantılı. İlk öpücüğüm burada. İlk kız arkadaşlarım buradaydı. Her şey setin bir yerinden çıkıyor” diyerek serinin kendisi için anlamını ifade ediyor.

Radcliffe, çekimler sırasında tam olarak kiminle çıktığı konusunda bilgi vermese de özellikle Harry Potter ve Ateş Kadehi sırasında, oyuncu kadrosunun çoğu için en yüksek hormon seviyelerinde olduğunu kabul ediyor.

Dizide Neville Longbottom’u oynayan Matthew Lewis de Radcliffe’e onay verircesine şunları söyledi: “İnsanlar tıpkı sizin okulda yaptığınız gibi çıkıp ayrıldılar. Tam olarak aynı ortamdı ama sadece Karanlık Sanatlara Karşı Savunma sınıfındaydı.”

Ayrıca Emma Watson ve Radcliffe, setteyken mesajlaşarak flört etme konusunda birbirlerine tavsiyelerde bile bulunmuşlar: “Eğer bir erkekle mesajlaşıyorsa ya da ben bir kızla mesajlaşıyorsam, ‘Bana bu kadar çok öpücük gönderdi, ne yapayım? diye birbirimize sorardık.”

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