Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint baba oldu
Salgın döneminde ebeveynlik duygusunu yaşayan ünlüler arasına Rupert Grint ile Georgia Groom da katıldı.
Harry Potter film serisi ile adını dünyaya duyuran Grint, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.
32 yaşındaki oyuncu, baba-kız pozunu “10 yıl geçti ama buradayım. Hepinize Wednesday (Çarşamba) G. Grint’i takdim ederim. Güvenle kalın” notuyla yayınladı.
Rupert Grint, J.K. Rowling’in Harry Potter romanından uyarlanan filmde, Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile kamera karşısına geçmişti.