Harry Potter’ın yazarı isminin tamamını neden kullanmadığını itiraf etti

JK Rowling, tacizci eski kocasından korktuğu için Harry Potter kitaplarını tam adıyla yayınlamadığını açıkladı. 55 yaşındaki yazar, Jorge Antes ile yaşadığı kötü evlilik deneyiminden sonra tam adını kullanmak istemediğini, bunu biraz paranoyakça bulsa da yaptığını anlattı.

Rowling daha önce, kitapların hem erkek hem de kız çocuklarına hitap etmesi için baş harflerini kullanmaya ikna edildiğini söylemişti. Ancak, yazar şimdilerde Neil Murray ile mutlu bir evliliği olsa da o dönemde ilk kocasına karşı uzaklaştırma emri çıkarmak zorunda kaldığını ve ondan korktuğunu anlattı.

Rowling, Arantes ile sadece 18 ay evli kaldı ve 1993’te ayrıldı.

Baş harflerini kullanmanın yayıncının bir tavsiyesi olup olmadığı sorulduğunda, Rowling, “Kısmen doğru, yayıncımın bunun erkeklerin seveceği bir kitap olduğunu düşündüğü doğru” dedi. Rowling sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu, daha önce hiç söylemediğim bir şey: Aslında tamamen farklı bir isim altında yayınlanmak istedim, çünkü zor bir evlilikten çıkacaktım ve biraz paranoyaktım. Gerçekten aptalcaydı, çünkü eski kocam ne yazdığımı biliyordu, hiç okumadı ama biz bunun hakkında konuşmuştuk, eğer bir gün duyarsa sanırım ben olduğumu anlardı. Ama başarılı olacağını düşünmemiştim, Portekiz’de olacağını düşünmemiştim ama o zamanlar biraz paranoyaktım…”

Rowling, yayın dünyasında kitaplarını farklı isimlerle yayınevlerine göndermekle de oldukça ünlü.

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