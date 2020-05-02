Harun Tan kimdir, kaç yaşında? Harun Tan’ın hayatı…

Manken Ebru Şallı ile 11 yıl evli kalan Harun Tan'ın hayatı merak ediliyor. Harun Tan'ın Ebru Şallı ile evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. 8 yaşındaki oğlu 17 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Lenfoma hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İşte Harun Tan'ın hayat hikayesi...

Acı bir olayla gündeme gelen Harun Tan’ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Harun Tan, Ebru Şallı ile olan evliliğinde dünyaya gelen çocuğu Pars’ı kaybetti. İşte Harun Tan’ın hayatına dair merak edilenler…

HARUN TAN KİMDİR?

Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan'dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur.Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.Harun Tan’ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.