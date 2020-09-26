Harun Tan, oğlu Pars’ın doğum gününde mezarını ziyaret etti

Harun Tan, geçen nisan ayında payatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti. Ebru Şallı ise "Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" sözleriyle oğlunun doğum gününü kutladı.

Eski manken Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan, 17 Nisan’da iki yıl mücadele ettiği lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Pars’ın dün doğum günüydü. Harun Tan, oğlu Pars’ın doğum gününde mezarı başına gelerek dua etti. Bir süre mezarı başında duran Tan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

Aylardır zor günleri atlatmaya çalışan Şallı ise Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Şallı şu ifadeleri kullandı:

* Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım.

* Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben.

* Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız.