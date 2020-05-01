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Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj
Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj
Yaklaşık iki hafta önce lenfoma tedavisi görürken vefat eden Pars'ın ardından babası Harun Tan duygusal bir mesaj yayınladı. Tan 'Gömdük ne varsa içimize' dedi...
Magazin 1 Mayıs 2020 - 10:41

Lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Harun Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar’ın “Sonra gömdük ne varsa içimize” sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı.

Ebru Şallı ile Harun Tan’ın 9 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak “Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe” dedi…

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Son güncelleme: 10:43 - 01.05.2020
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