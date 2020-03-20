Harvey Weinstein 68. yaşına cezaevinde girdi
Harvey Weinstein, 23 yıl sürecek olan cezasına Fishkill bölgesinde yer alan cezaevinde başladı. New York’ta Rikers Adası’nda bulunan bir cezaevinde sadece iki gün kalan Weinstein’ın sözcüsü, yapımcının doğum gününden bir gün önce sağlık durumları sebebiyle Fishkill bölgesindeki cezaevine nakledildiğini açıkladı.
Şehir merkezinbe 96 kilometre uzaklıktaki cezaevinin, ünlü yapımcının kalp ve diğer sağlık sorunları için tüm tıbbi imkanların sağlandığı açıklandı.