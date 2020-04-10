Harvey Weinstein, corona virüsünü yendi

Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, yaklaşık iki hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 23 yıl hapis cezasını çekmek üzere New York’taki Wende Cezaevi’nde bulunduğu sırada corona virüsü testi pozitif çıkan Weinstein’ın iyileştiği duyuruldu.

Tıbbi izolasyondan çıktığını belirten Weinstein’ın sözcüsü Juda Engelmayer, ünlü yapımcının iyi durumda olduğunu belirtti.

Daily Mail’e konuşan bir yakını, yapımcının hala hayatta kalmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyleyerek, “Test sonucu pozitif çıktıkdan sonra onunla temasa geçemedik. Çünkü tecrit edildi ve karantinaya alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse çok endişeliydim. Bunu atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle corona virüsünün onun sonu olacağını düşünüyordum” dedi.