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Harvey Weinstein’in cinsel organı enfeksiyon kaptı kangren oldu
Harvey Weinstein’in cinsel organı enfeksiyon kaptı kangren oldu
Tecavüzle yargılanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu...
Magazin 15 Haziran 2020 - 12:23

Bir zamanlar “Hollywood’daki en güçlü isim” olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 2017 yılında, taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda #MeToo akımı başlamıştı. Aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un da bulunduğu, 80’den fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in şimdi de cinsel organında enfeksiyon çıktığı iddia edildi. The Sun’da yer alan habere göre, yapımcının duruşmada jürilere fotoğraflarla gösterilen organının kangren olduğu öne sürüldü ve Fournier Gangreni olarak adlandırılan bu enfeksiyonun ölümcül olabileceği söylendi. Weinstein’in daha önce de interseks (Yani ne erkek ne de kadın vücuduna uyan bireyler) olduğu söylenmişti…

Son güncelleme: 13:03 - 15.06.2020
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