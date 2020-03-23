Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Harvey Weinstein’ın corona virüsü testi pozitif çıktı
Harvey Weinstein’ın corona virüsü testi pozitif çıktı
Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'a yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Magazin 23 Mart 2020 - 09:29

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Rikers Adası Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Weinstein’a yapılan corona testinin pozitif çıkmasıyla ünlü yapımcı, ABD’nin Buffalo şehri yakınlarında bulunan Wende Islah Evi’nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Ünlü yapımcının kalacağı cezaevinden ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama yapılmazken, cezaevinde iki kişinin de corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’ın virüsü Rikers Adası’nda kaptığı düşünülüyor.

İLGİLİ HABERHarvey Weinstein 68. yaşına cezaevinde girdi
Son güncelleme: 09:31 - 23.03.2020
Etiketler