Harvey Weinstein’ın corona virüsü testi pozitif çıktı

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Rikers Adası Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Weinstein’a yapılan corona testinin pozitif çıkmasıyla ünlü yapımcı, ABD’nin Buffalo şehri yakınlarında bulunan Wende Islah Evi’nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Ünlü yapımcının kalacağı cezaevinden ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama yapılmazken, cezaevinde iki kişinin de corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’ın virüsü Rikers Adası’nda kaptığı düşünülüyor.