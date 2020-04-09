Hasan Kızıl kimdir? Hayat Tamircisi Hasan Kızıl’ın hayat hikayesi…

Hayat Tamircisi olarak tanınan ve yürüyemeyen hayvanlar için seferber olan Hasan Kızıl'ın hayatı merak ediliyor. İşte Hasan Kızıl kimdir sorusunun cevabı ve hayatına dair detaylar...

Hayat Tamircisi Hasan Kızıl birçok kişinin dikkatini çeken yardımlara imza atması sebebiyle ilgi görüyor. Peki Hasan Kızıl kaç yaşında ve nereli?

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hasan Kızıl 1995 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Kızıl, lise döneminde görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesiyle adından söz ettirmişti. Üniversite eğitimi almak isteyen Hasan Kızıl, geçtiğimiz yıl yapılan üniversite sınavına bir kediyi veterinere yetiştirdiği için girememişti. Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.