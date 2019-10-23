Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin nereli ve kaç yaşında?

Hasan Küçükçetin, 1981 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Büyük Buluşma isimli dizi ile gerçekleştiren Hasan Küçükçetin hakkında merak edilenler haberimizde... Hasan Küçükçetin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Mustafa Yalçın karakterini canlandıran Hasan Küçükçetin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hasan Küçükçetin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından 2004 -2005 yılları arasında Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Büyük Buluşma ile gerçekleştiren Hasan Küçükçetin; Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Alanya Almanya, Beşinci Boyut, Maskeli Beşler, Acemi Cadı, Arka Sokaklar, Ezo Gelin, Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Gelmeyen Bahar, Kaçak, Gulyabani, Kiraz Mevsimi, Sen Sağ Ben Selamet ve Aşk Uykusu gibi yapımlarda rol almıştır.

Hasan Küçükçetin, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Mustafa karakterine hayat vermektedir. Hasan Küçükçetin, 1.90 metre boyunda, 87 kilo ve İkizler burcudur.

Hasan Küçükçetin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Nalan) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Altun Aba) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Nejat) (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sinema Filmi)

2014- 2015 – Kiraz Mevsimi (TV Dizisi)

2014 – Gulyabani (Gulyabani) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Kaçak ((Dadaylı Tahir) (TV Dizisi)

2013 – Gelmeyen Bahar (Mirza) (Sinema Filmi)

2013 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011-2013 – Muhteşem Yüzyıl (İskender Çelebi) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar 6. Sezon (Eşref Kaplan) (TV Dizisi)

2008-2010 – Yaprak Dökümü (Şevket Tekin) (TV Dizisi)

2007 – Pazar: Bir Ticaret Masalı (Sinema Filmi)

2007 – Menekşe ile Halil (Mustafa) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Hüso) (TV Dizisi)

2006 – Adak (Yakup) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Fethi) (TV Dizisi)

2005 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Tekin’in Koruması) (Sinema Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Sinan) (TV Dizisi)

2005 – Alanya Almanya (Koruma 1) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Pehlivan) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (Niyazi) (TV Dizisi)