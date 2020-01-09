Hasan Yalnızoğlu kimdir? Survivor Hasan kaç yaşında?

Survivor yarışması ile tanıdığımız Hasan Yalnızoğlu 20 Ekim 1974'te Üsküdar'da dünyaya geldi. Birçok dizi ve yarışmada rol alan Hasan Yalnızoğlu'nu Türkiye Survivor yarışması ile tanıdı. Peki Hasan Yalnızoğlu kimdir, kaç yaşında?

İlkokulu Üsküdar’da tamamlayan Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Hasan Yalnızoğlu orta öğrenimini Pendik’te tamamladı. İşte Survivor Hasan hakkında merak edilenler…

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Yalnızoğlu, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Sinema filmlerinde rol alan Hasan, Show TV’de yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya’nın ardından ikinci oldu.

2013 yılında Şişli’de kendine ait bir spor salonu açmıştır.

2014 yılında “Öğrenilmiş Duygular” adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 yılında, Acun Ilıcalı’nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya’nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu’nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı. Hasan Yalnızoğlu Best Model’de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu’ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi.[3] Bunun üzerine Özerman, Hasan’ı Hindistan’da yapılan Mister International’a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybetti.

FİLMLERİ

2002 Karaoğlan Camoka

2005 Sen Ne Dilersen Melek

2006 Keloğlan Karaprens’e Karşı Dev

2007 Tılsım Adası Hunhar

2007 Dede Korkut Hikayeleri Tekür

2007 Korkusuzlar Paşa

2007 Son Osmanlı Yandım Ali Kara Necati

2009 Kahve Bahane

2010 İncir Reçeli Bodyguard

2011 Burası Osmanlı 1711 / Sır Kanunu

2012 Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

2013 Karaoğlan Camoka

2014 Kelebeğin İkinci Günü (kısa film) Hasan

2014 Kızıl Elma Golyat

2019- Halka Çağatay Erkmen