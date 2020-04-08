Hasibe Eren paylaştı, linç yememek için şunları yazdı…

Hasibe Eren paylaştı, linç yememek için şunları yazdı…

Corona virüsü salgını nedeniyle dizi setlerinin iptal edilmesinin ardından kanallar eski dizileri yayınlamaya başlamışken, Gülse Birsel farklı bir projeye imza atarak Jet Sosyete dizisinin bir bölümünü oyuncuların evlerinden yaptıkları çekimlerle gerçekleştirdi.

Dizinin kadrosunda bulunan isimlerden Hasibe Eren, 8 Nisan akşamı yayınlanacak olan bölümün kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Enis Arıkan ile birlikte görülen Hasibe Eren yaptığı paylaşım sonrasında ‘sosyal mesafe’ linci yememek adına bir açıklamada bulundu ve şunları yazdı:

“Bu gece yayınlanacak Jet Sosyete bölümünden bir kamera arkası Enis Arıkan… Not: Şimdi herkes abanacak yorumlara “sosyal mesafe” diye… Merak etmeyin 3 haftadır karantinadaydık. Zaten yakın oturuyoruz , eldiven, maske, dezenfektan üçlüsüyle gittim, çektik, karantima döndüm… İyiyim”