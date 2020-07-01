Hasret Bitti konusu ne? Hasret Bitti filmi oyuncuları kimler?

Damat korkusu nedeniyle Türkiye’ye geri dönen Bitti ailesinin burada bir restoran açmak isterken başında binbir türlü olay gelir. Yönetmenliğini Ayhan Özen’in yaptığı filmde Berna Keklikler, Ceyda Ateş, Ferdi Sancar rol alıyor.

HASRET BİTTİ KONUSU

Yıllardır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye’ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim’in kardeşi gibi sevdiği kayın biraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha O Almanya’da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır; Amerika’da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru’nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşayacaktır. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişecektir.

HASRET BİTTİ OYUNCULARI

Hasret Bitti filmi oyuncu kadrosunda Berna Keklikler, Ceyda Ateş, Ferdi Sancar, Frederic Heidorn, Funda Bostanlık, Haldun Boysan, Kemal Uçar, Mert Erdoğdu, Müge Esmeray, Serkan Öztürk, Yüksel Ünal yer alıyor.