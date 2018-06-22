Hasta yatağından video paylaşan Leyla Bilginel İstanbul’a getirildi

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Oyuncu Leyla Bilginel’den güzel haber geldi. Ünlü ismi Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktorlar bugün İstanbul’a getirdi. Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Bilginel’in tedavisine başlandı.

‘Dengue Fever’ hastalığı nedir?

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

BULAŞMA VE BELİRTİLER

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir. Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur.