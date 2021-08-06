Hastalığını yenmek için domuz sahiplendi

Son dönemde vasiliğin sona ermesi davası açtığı babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Britney Spears, bu kez de anksiyete sorunuyla gündemde. Ünlü şarkıcı, anksiyete sorununun üstesinden gelebilmek için domuz sahiplendiğini açıklarken, sık sık at terapileri yaptığını da dile getirdi.

SOZCU.COM.TR

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Britney Spears, son dönemde babası Jamie Spears’ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için verdiği mücadele ile gündemde. Mahkeme yargıcı, şarkıcının vasiliğin kaldırılması yönündeki talebini reddetmiş ve babasının korumasında kalmaya karar vermişti.

Yaşadıklarının ardından zor günler geçiren Spears, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. 9 yaşındaki pop şarkıcısı, Instagram paylaşımında hayatıyla ilgili detayları ve zihinsel sağlık durumundan bahsederken, kendisini rahatlatmak için yeni yöntemler geliştirdiğini ifade etti. Spears, Geeze adlı domuzu severken çekilen videosunu paylaştı. “Daha önce onun gibi bir domuz görmemiştim” diyen şarkıcı, domuzu biraz korkarak sevdiğini gösteren paylaşımında, “Bunu hiç paylaşmamıştım çünkü korkusuz bir şarkıcı olmam gerektiği için bu görüntü utanç vericiydi. Ama aynı zamanda atlarla da zaman geçiriyorum. Sosyal anksiyetemi (kaygı) hafifletmek için haftada birkaç gün at terapisi yapıyorum” dedi.

“Evcil bir domuz aldığımdan eminim” diyen Spears, “Havalı görünebilir ve ben de arabadan ilk indiğimde öyle düşündüm ama bu küçük adamla tanıştıktan beş dakika sonra beş kez kaka yaptı” diye esprili bir yorumda bulundu.

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