Hastaneden Serenay Sarıkaya açıklaması
Oyuncu Serenay Sarıkaya, özel bir hastaneye giderek göğüslerinden estetik operasyon geçirdi. Hastaneye Seren Kaya ismiyle kayıt yaptırarak işlem gördüğü iddia edildi.
Sarıkaya’nın menajeri konuya ilişkin “Operasyon geçirdi ve taburcu oldu” derken hastaneden de şu açıklama yapıldı:
* Basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir.
* Serenay Sarıkaya, 7.10.2020-08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur.
Serenay Sarıkaya, üç yıl önce göğsünde tespit edilen kitle nedeniyle bıçak altına yatmıştı.