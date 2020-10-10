Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hastaneden Serenay Sarıkaya açıklaması
Hastaneden Serenay Sarıkaya açıklaması
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın özel bir hastanede Seren Kaya ismiyle estetik operasyon geçirdiği iddiaları üzerine hastaneden açıklama geldi.
Magazin 10 Ekim 2020 - 17:04

Oyuncu Serenay Sarıkaya, özel bir hastaneye giderek göğüslerinden estetik operasyon geçirdi. Hastaneye Seren Kaya ismiyle kayıt yaptırarak işlem gördüğü iddia edildi.

Sarıkaya’nın menajeri konuya ilişkin “Operasyon geçirdi ve taburcu oldu” derken hastaneden de şu açıklama yapıldı:

* Basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir.

* Serenay Sarıkaya, 7.10.2020-08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur.


Serenay Sarıkaya, üç yıl önce göğsünde tespit edilen kitle nedeniyle bıçak altına yatmıştı.

İlginizi ÇekebilirSerenay Sarıkaya: Teklif gelirse neden olmasın

 

Son güncelleme: 17:20 - 10.10.2020
Etiketler