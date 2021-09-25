Hastanelik olan Sertab Erener’den açıklama

Şarkıcı Sertab Erener, hastanelik oldu. Bağırsaklarında yaşadığı problem nedeniyle tedaviye alınan Erener, sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Sertab Erener’in son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak Antalya’daki konserini iptal eden şarkıcı, sonrasında da İstanbul’daki sahnesini erteledi. Erener’in sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadığı belirtildi.

“HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM”

Basına yansıyan haberlerin ardından Erener’den ilk açıklama geldi. Sertab Erener, “Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim” dedi.

Bağırsaklarından problem yaşadığını belirten şarkıcı ayrıca, “Biletleri tükenen iki konseri iptal etmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm” mesajını paylaştı.