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Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla alakalı yeni bilgi geldi
Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla alakalı yeni bilgi geldi
Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığı hastanenin doktoru Ulvi Ünal'dan sevindirici bir haber geldi. Doktor Ünal, Ersoy'un durumunun iyi olduğunu belirtti.
Magazin 17 Eylül 2020 - 14:00

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı 68 yaşındaki Bülent Ersoy, önceki gün İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Ersoy’un doktoru son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

“HER ŞEY KONTROL ALTINDA”

Dr. Ulvi Ünal, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bülent Ersoy hanımefendi dün sabah, mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisten giriş yapıldı. Küçük bir girişimden sonra mide ülserinden minik bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı.

*Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok, her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor.” (DHA)

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Son güncelleme: 14:47 - 17.09.2020
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