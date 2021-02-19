Hastaneye yatırılan Deniz Akkaya sağlık durumunu açıkladı

Corona virüsüne yakalanan Deniz Akkaya, dün hastaneye yatırılmıştı.

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren Akkaya, enfekte olalı tahminen 10 gün olduğunu belirtti.

“ATEŞİM ÇIKMASIN DİYE UYUMADIM”

Akkaya, şunları ifade etti.

* Tedavinin 5. günü eklem ağrılarım bitti ancak öksürük komaları ve en önemlisi ateş 39’a fırlıyor uyuduğum anda.

* Ben ki uykuma çok dikkat ederim, dün gece ateşim çıkmasın diye uyumadım.

* Azıcık moralim bozuluyor. Bugün de iyi olmaya başlarım sanmıştım.

* Asıl mevzu tedavinin âlâsı yapılıyor. İnsanın doğaya yenik düşmesi resmen bu olsa gerek.

“KAN DEĞERLERİM İYİYE GİDİYORMUŞ”

Deniz Akkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* DM kutum dolmuş ama ateşim 39.5 okuyamıyorum dostlar, sizi seviyorum.

* Ben hissetmiyor gibi olsam da kan değerlerim iyiye gidiyormuş.