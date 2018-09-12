Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Hatice Aslan'ın oyunculuk kariyeri birçok farklı başarı hikayesi ile doludur. Hatice Aslan 1992 yılında oyunculuk yapmaya başlamıştır ve Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Peki, Hatice Arslan nereli ve kaç yaşındadır? İşte Hatice Aslan kimdir? sorusunun yanıtı...

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Bir Deli Rüzgar dizisinde; bir dönemin büyük yıldızı, şimdilerde Etiler mekânlarından birinde tuvaletçilik yapan, tıpkı gençliğindeki gibi, dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan, ama vicdanlı ve dürüst bir kadın olan Melike Candan karakterine hayat veren Hatice Aslan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hatice Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu, burcu, oynağı yapımlar ve daha fazlası…

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Dizi ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 9 kardeşten altıncısıdır. Çocukluğu Sivasta geçen Aslan, ilk ve orta öğretimini yine Sivas’ta tamamlamıştır. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Aslan, aynı yıl Devlet Tiyatrosuna girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. 1986–1992 yılları arasında çocuk oyunları ve müzikallerde görev aldı. Ardından Ankara’ya dönen Aslan, bu dönemde Ankara’da çekilen ve çoğunluğunu Devlet Tiyatroları oyuncularının oluşturduğu Ferhunde Hanımlar dizisinde, 7 yıl boyunca Nejla’yı canlandırdı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizlerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı. 2000 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. 2000 yılından beri de İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yer almaktadır.

1.69 metre boyunda ve Balık burcu olan 56 yaşındaki Hatice Aslan’ın Ekin isminde bir oğlu bulunuyor. Aslan, Hakkı Ergök ve Renan Kaleli ile evlilikler yapmıştır. Son dönemde Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mehveş, Bugünün Saraylısı dizisinde Türkan ve Lale Devri dizisinde Zümrüt karakterilerine hayat vermiştir. Aslan, son olarak Kiralık Aşk'ta yer almıştır.

Aslan son olarak 2018 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adı Zehra isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Şule karakterini canlandırmıştır.

Hatice Aslan’ın ödülleri

– 2009 – 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2009 – 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2011 – 7. River Run Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2011 – 18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)

Tiyatro Oyunları:

– Ölümsüzler

– Kaygusuz Abdal

– Küçük Adam Ne Oldu Sana

– Karacaoğlan

– Müfettiş

– Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

– Erkek Arkadaş

– Azizname

– Çamaşır Hane

Filmleri ve dizileri:

– Vücut – 2012

– Lale Devri – 2010

– Samanyolu – 2010

– Eastern Plays (yaz mevsimi) – 2009

– Üç Maymun – 2008

– Düğün Şarkıcısı – 2008

– Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım – 2007

– Hırçın Menekşe 2003

– A. G. A – 2003

– Hürrem Sultan (Mahidevran Sultan) – 2003

– Kınalı Kar – 2002

– En Son Babalar Duyar – 2002

– Ferhunde Hanımlar – 1993

– Deli Balta – 1993

– Elif'in Rüyaları – 1992