Hatice çok öfkelendi: Hiç kimseye acımayacağım, süründüreceğim

Podyumda giydiği cesur elbisenin hakkını veren hatta daha öteye giderek defileyi izlemeye gelen konuklara kalçasını da gösteren Hatice, bu hareketi sonrasında kendisine gelen yoğun tepkiler üzerinde bir açıklamada bulunma gereği hissetti. Ancak Hatice’nin sosyal medya hesabından paylaştığı metin daha çok kendisine yapılan hakaretlerin ve küfürlü mesajların hesabının sorulacağı yönünde oldu. İşte şarkıcının hesabından paylaştığı o satırlar:



