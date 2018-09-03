Hatice, Demet Akalın’a ateş püskürdü

Cesur pozları ile gündeme gelen Hatice, kendisi hakkında olumsuz yorum yapan Demet Akalın'a ateş püskürdü.

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Paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dolandırıldığını duyurmuştu. Hatice’nin açıklamasına Demet Akalın’ın “Samimi bulmuyorum” yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hatice, kendisine olumsuz yorum yapan Demet Akalın’ı Instagram hesabından, eleştiri bombardımanına tuttu.

“BİR AYARIN OLSUN”



Paylaştığı cesur pozları çok konuşulan Hatice, yardım için sahneye çıkacağı konserin organizatörleri tarafından dolandırıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Hatice, Demet Akalın’ın haberi paylaşılan bir sayfada “Ya şimdi küçümsemek istemiyorum ama kimsin sen ya. Ayarın olsun biraz. Bir ortanız olsun. Ya g…. gündem ol ya da iyiliklerinle. İkisi samimi gelmiyor” şeklindeki yorumu beğenmesi üzerine küplere bindi.











HATİCE ÇARPAR KİMDİR?

Hatice Çarpar, 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir, Narlıdere’de doğmuştur. Şarkıcılıkta Hatice diye tanınmıştır. Ailesi 1965 yılında göç ederek İzmir, Narlıdere’ye yerleşmiştir. Üç erkek dört kız yedi kardeştir. İlk öğrenimini Narlıdere İlkokulu’nda yaptı. Sonra çeşitli nedenler yüzünden öğrenimine devam edemedi. Küçük yaşlarda aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için bir firmada sekreterlik yapmaya başladı.hatice

16 yaşındayken Narlıdere Belediyesi’nin düzenlediği Narlıdere Çiçek ve Kültür etkinlasında birinci oldu.

Hatice Çarpar, 1995 yılında “İner misin Çıkar mısın?” isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce müzik hayatına devam etti.

ATV televizyonunda bir süre Çürük Elma programını sundu. Daha sonra 1996 yılında Eyüp Musiki Cemiyeti ‘ne kayıt olarak müzik dersleri aldı. Kursa 1998 Ekim ayına kadar devam etti. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na da devam etti.

1990’lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu.

Hatice Çarpar, 28 Eylül 1991 tarihinde evlendiği ilk eşi Güney Aydan 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından vefat etti.