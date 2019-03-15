Hatice hakkında hukuki süreç başlatılacak!

Geride bıraktığımız gün bir derginin moda defilesi için ünlü isimlerle birlikte podyuma çıkan şarkıcı Hatice taşıdığı transparan kıyafetle yaptığı şovla bir anda magazin gündemine oturdu. Podyumda yürüyüşünü sergiledikten sonra transparan kıyafetinin etek kısmını kaldıran ve konuklara kalçasını gösteren Hatice o zamandan bu yana pek çok kesim tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

“KAFAMDAN VURULMUŞA DÖNDÜM”

Hatice’nin bu hareketine gösterilen tepkiler arasında belki de en dikkat çekeni kıyafetini taşıdığı modacı Muammer Ketenci’den geldi. Ketenci böyle bir hareketi beklemediğini söyleyerek şu lafları sarf etti: “Hatice o hareketi yaptığında ben backstage’deydim. Bu hareketi akşam 21.30-22.00 sularında gördüm. Kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice’yi çok severim. Kendisini defalarca ikaz ettiğimi de benim çalışanlarım da bilir… Hatice provaya geldiğinde onu ikaz ettim. Hatice zıpır bir kız, yerinde durmuyor. ‘Yok Muammer öyle şey olur mu? Podyum deneyimim olacak benim” dedi. Hatice’nin bu hareketi yapacağını bilip ona bunu giydirmemem gerekiyordu.”

HATİCE’DEN ‘BİLİYORLARDI’ TEPKİSİ

Hareketinden dolayı büyük tepki toplayan Hatice kendisine gelen mesajlara isyan etti ve yeni açıklamasında şunları söyledi: “Samimi gibi görünen samimiyetsiz insanlardan artık midem bulanıyor… Her çağırdıklarında koşa koşa gittiğim keyifli programlar reytingler yağdırdığım programlar ve şahıslar bugün beni kara listeye almışlar, eleştirinin dibine vurmuşlar. Sebep ailevi sorunlarımın olduğu ve ailemin yanında olmam gerektiği gerçeği anlayışınız mı kurudu vicdanınınz mı körerdi defalarca anlattığım halde bildiğiniz halde hala benim üstüme oynuyorsunuz… Evet şov yaptım çok da hoşuma gitti… Bu hareketi provalarda yapacağımı zaten söyledim oradaki herkes biliyordu yaptım ve kendi sayfamda paylaştım. Hiçbir yere servis etmedim, ha ettiklerim olmadı mı tabi ki oldu yardım konseri çocuklarımıza yönelik sosyal sorumluluk proje ve en son dünya kadınlar günü için hazırladığım anlamlı video hanginiz kaçınız ilgilendiniz… Servis ettiğim halde ama haklısınız o pozu tangayla verseydim Türkiye’nin gündemine oturmuştum… Şimdi herkes bir sussun ben aslında bu paylaşımlarımla sizleri ti’ye alıyorum bu ülkede magazin anlayışı malesef bu… Ben gerçekten sizin bahsettiğiniz gibi ucuz bir hareket yaptıysam oradaki seyirci kadınından erkeğine benden daha ahlaksız ki topa tutmak yuhalamak yerine elleri patlayana kadar alkışlamayı ve defilenin bitimine kadar izlemeyi tercih ettiler.”

DAVA AÇIYORLAR

Yaşanan bu karşılıklı açıklamaların ardından defileyi düzenleyen organizasyonun yetkilileri geride bıraktığımız akşam bir paylaşımda bulundu ve defileye katılan 42 modacının hakkını korumak adına Hatice hakkında hukuki sürecin başlatılacağını açıkladılar.