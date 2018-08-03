Hatice, nazar korkusu olmadan…

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Burak Sağyaşar’la yaptığı evlilikten geride bıraktığımız mayıs ayında Can adında bir erkek çocuk sahibi olan Hatice Şendil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mutluluğuna ortak ediyor.

Pek çok ünlünün aksine nazar korkusu olmadan bu mutluluğu sevenleriyle paylaşan Şendil, kısa bir süre önce yine bu tarz bir fotoğraf paylaştı. Ailece objektife gülümsedikleri bir karede görülen Şendil, bir başka fotoğrafta ise çocuğunu öperken görülüyor. Şendil bu kareye; “Hayatımın geri kalanı için en iyi hediyem! Sonsuza dek saf sevgi” notunu düştü.