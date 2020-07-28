Hatice Şendil, kadına şiddet adına yapılan makyajlı siyah beyaz fotoğraf kullanımına karşı çıktı

Hatice Şendil, İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye başlatılan siyah beyaz fotoğraf paylaşma akımına uymadı ve kadınların süslü hallerini paylaşmalarına tepki gösterdi. Şendil "En kozmetik halimle siyah beyaz fotoğrafımı paylaşmak içimden gelmedi" dedi...

Yakında ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hatice Şendil, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şiddete uğrayan, cinayete kurban giden kadınlar için başlatılan siyah beyaz fotoğraf paylaşma akımına tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için başlatılan Challenge Accepted’a başka başka siyah beyaz paylaşımlar yaparak katılan Şendil, kadınlar ölmüşken, şiddet görmüşken, en makyajlı, en güzel haliyle paylaşım yapılmasını eleştirdi ve “En kozmetik halimle siyah beyaz fotoğrafımı paylaşmak içimden gelmedi. Biraz da cesaret edemedim. Bu kadınların yaşadığı vahşeti düşününce” dedi.