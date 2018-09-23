Hatice video çekerken kaza yaptı

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimiz akşam direksiyon başında şarkı söylerken ufak çaplı bir kaza yaptı.

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Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı Hatice, direksiyon başında şarkı söylerken ufak bir kaza yaptı. Arkadaşının kamerasına yansıyan görüntüde şarkıcı Hatice, şarkısını söyleyerek yoluna devam etti. Şarkıcı Hatice bir düğüne katılmak için arkadaşı ile yola çıktı.



Direksiyon başında olan Hatice, Sezen Aksu’nun “Tükeneceğiz” şarkısını söylemeye başladı. Bir kaç dakika sonra şarkı söylerken kendinden geçen şarkıcı,yoldaki engeli görmedi ve ufak çaplı bir kaza yaptı. O anda arkadaşının kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada olay oldu. Hatice ise ufak kazayı önemsemeyerek şarkısına da yoluna da devam etti.