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Hatice yine coştu… David Beckham’ın kalçasına yorum yaptı
Hatice yine coştu… David Beckham’ın kalçasına yorum yaptı
Şarkıcı Hatice eski futbolcu David Beckham hakkında yapılmış bir paylaşıma getirdiği kalça yorumuyla dikkat çekti.
Magazin 28 Şubat 2019 - 08:03

Hatice, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. 40 yaşındaki şarkıcı, bu sefer David Beckham hakkında yaptığı kalça yorumuyla olay yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, David Beckham’ın takım elbiseli fotoğrafını paylaşarak, İngiliz yıldızın taktığı saatin ne kadar güzel olduğuna vurgu yaptı. Beckham paylaşımını gören Hatice, yine rahat durmadı ve yaptığı yorumla herkesi şaşırttı. Hatice, David Beckham için “Kesinlikle poposu çok hoş” dedi.

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