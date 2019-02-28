Hatice yine coştu… David Beckham’ın kalçasına yorum yaptı

Hatice yine coştu… David Beckham’ın kalçasına yorum yaptı

Hatice, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. 40 yaşındaki şarkıcı, bu sefer David Beckham hakkında yaptığı kalça yorumuyla olay yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, David Beckham’ın takım elbiseli fotoğrafını paylaşarak, İngiliz yıldızın taktığı saatin ne kadar güzel olduğuna vurgu yaptı. Beckham paylaşımını gören Hatice, yine rahat durmadı ve yaptığı yorumla herkesi şaşırttı. Hatice, David Beckham için “Kesinlikle poposu çok hoş” dedi.