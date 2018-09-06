Hatice’den çarpıcı açıklama: Bana aşık olmaları için kadınlığımı görmeleri yeter

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Karşı cinsle olan ilişkileri konusunda çarpıcı açıklamalar yapan Hatice, katıldığı 2. Sayfa programında iddialı sözler sarf etti. Bir erkeği kendisine bir haftada aşık edebileceğini iddia eden Hatice, “bunun için evime gelip benim ev hallerimi görmeli” şeklinde konuştu. Aynı zamanda erkekleri gözünden tanıyabileceğini de söyleyen Hatice, “onun nasıl bir insan olduğunu anlamam için gözüne bakmam yeterli, hatta bu konuda o kadar iyiyim ki kız arkadaşlarım ilişkiye başlamak istedikleri zaman gelip bana danışırlar” şeklinde açıklamada bulundu.

“KADINLIĞIMI GÖRMELERİ YETER”

Program sunucularının şarkıcı İrem Derici’nin bir erkeği on günde kendime aşık ederim açıklamasını hatırlattıkları Hatice, “Ben de bir haftada kendime aşık edebilirim ancak bunun için benim ev hallerimi görmesi lazım, evde çok anaç ve hayatındaki insanlara hizmet etmeyi seven bir insanım. Dışarıdaki hallerimle değil de beni evimde ve iç dünyamda tanıması lazım, bana aşık olmaları için benim kadınlığımı görmeleri yeter” şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.