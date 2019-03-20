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Hatice’den ilginç açıklama
Hatice’den ilginç açıklama
Geçtiğimiz günlerde bir defilede podyuma çıkarak, tepki toplayan şovuyla eleştiri oklarının ucunda olan şarkıcı Hatice, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Mart 2019 - 07:22

Akşam üzeri geldiği AVM’de tek başına alışveriş turuna çıkan Hatice, ‘yaptığımın arkasındayım’ diyerek pişmanlık duymadığını dile getirdi. Son günlerde inanılmaz rakamlarda konser teklifleri aldığını ifade eden Hatice, “Ben isteyerek yaptığım bir şeyden neden pişmanlık duyayım ki, ayrıca herkes biliyordu. Zaten dillendirmiştim. Yaptığımın arkasındayım ve ben eğer bunu değerlendirmek istesem gelen uçuk fiyatlardaki konser tekliflerini değerlendirir yoluma bakardım.” Sözleriyle ve özgüveniyle şaşırttı. Alışveriş boyunca dikkatleri üzerine çeken Hatice, bir restoranda dostlarıyla buluşarak geceyi sonlandırdı.


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