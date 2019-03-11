Hatice’den transparan şov

Geçtiğimiz yaz havuz başında verdiği bikinili görüntüleriyle dikkat çeken Hatice bu defa da benzer bir hareketi podyumda sergiledi.

Son zamanlarda sesinden öte fiziğiyle konuşulmaya başlayan ve özellikle geçtiğimiz yaz havuz başında sergilediği görüntülerle dikkatleri üzerine çeken Hatice bu tarz görüntülerle konuşulmaktan hoşlandığı bir kere daha gösterdi.

Gelin-Damat fuarında podyuma çıkan ve bir manken edasıyla yürüyüşünü gerçekleştiren Hatice, üzerinde taşıdığı transparan kıyafetle geceye damga vurdu. Spor salonlarından çıkmayan ve kalçasını güzelleştirmek adına özel çalışma programları uygulayan Hatice podyumda taşıdığı kıyafetinin etek kısmını kaldırdı ve defileyi izleyen seyircileri şaşırttı. Transparan kıyafeti üzerinden kalçalarını gösteren Hatice’nin bu hareketi sosyal medyada ‘İlgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı’ şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.