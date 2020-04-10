Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Mucize Doktor dizisinde Açelya rolünü oynayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından corona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için evinin bahçesinde dans ettiği anları paylaştı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimleri corona virüsü önlemleri kapsamında durduruldu. Dizinin oyuncuların Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

EVİNİN BAHÇESİNDE DANS ETTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Dans eğitimi alan Köseoğlu, corona virüsü salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.