Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimleri corona virüsü önlemleri kapsamında durduruldu. Dizinin oyuncuların Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.
EVİNİN BAHÇESİNDE DANS ETTİ
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Dans eğitimi alan Köseoğlu, corona virüsü salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.