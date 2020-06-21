Hayal Köseoğlu, selülit ve kavga haberlerine bikinili paylaşımıyla cevap verdi

Mucize Doktor dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu sevgilisi Caner Şahin ile tatile çıktı. İddialara göre ikilinin kavgasına arkadaşaı aracı olmak isteyince ünlü oyuncu tokat attı. Bu haberlerle gündeme gelen Köseoğlu, selülit ve kavga haberlerine bikinili paylaşımla yanıt verdi.

Mucize Doktor dizisinin güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu Bodrum’da görüntülendi. Sevgilisi Caner Şahin ve arkadaşlarıyla tatil yapan Hayal Köseoğlu mayolu yakalanınca selülitleriyle gündeme geldi. Aynı zamanda ünlü oyuncunun sevgilisiyle kavga ettikten sonra arkadaşına tokat attığı iddia edildi. O iddialardan sonra Hayal Köseoğlu bu haberleri ti’ye alan bir video paylaştı.

“CANLANDIRMA YAPMAK İSTEDİM”

Bikini paylaşım yapan güzel oyuncu haberler hakkında şu açıklamayı yaptı:”Hakkımda bu sabah müthiş bir hayal gücü barındıran bazı haberler çıkmış; kavgalar, gürültüler, tokatlar, selülitler, alınan kilolar, ayrılıklar, sinirden zıplamalar ben de sevenlerim merakta kalmasın diye onlara ufak bir canlandırma yapmak istedim.

