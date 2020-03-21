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Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin çiftinin ayrıldığı iddia edildi
Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin çiftinin ayrıldığı iddia edildi
Şimdilerde Mucize Doktor dizisinde, "Açelya" karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, 5 aydır Caner Şahin ile birlikteydi. Ancak ünlü çift Instagram'dan birbirlerini takipten çıkıp, birlikte oldukları fotoğrafları silince ayrılık dedikoduları da gündeme oturdu. Ünlü oyuncu dedikodulara yine Instagram üzerinden noktayı koydu.
Magazin 21 Mart 2020 - 14:52

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz kasım ayından beri meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ilişkiye dair sürpriz bir söylenti çıktı.

5 aylık ilişkilerinin bittiği söylenen ikili, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını silince dedikoduları da körüklemiş oldu.

Fotoğraf: Instagram

Çıkan dedikodulardan kısa bir süre sonra birlikte yeni pozlarını paylaşan Köseoğlu, iddiaları yalanlayarak çıkan dedikodulara noktayı koymuş oldu.

Çift iki ay önce de çıkan ayrılık haberlerini sessizce yalanlamıştı.

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