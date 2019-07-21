Hayalet Avcıları filminin konusu nedir? İşte Hayalet Avcıları filminin oyuncu kadrosu

Sinema dünyasının efsanelerinden Hayalet Avcıları filmi yeniden televizyonda! Seyirciler Hayalet Avcıları filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Hayalet Avcıları; Dan Aykroyd ve Harold Ramis'in birlikte yazdıkları çok iyi senaryo kadar, Bill Murray ve Rick Moranis gibi komedyenlerin usta oyunuyla da unutulmazlar arasına girmiş bir yapımdır.

Hayalet Avcıları, 1984’te, o zamana dek yapılmış en pahalı komedi filmi olarak vizyona girdiğinde büyük beğeni toplamıştır. Seri tekrar çekilmeye başlamıştır.Bu yeni seride farklı olarak ana karakter kadrosunu ilk serinin tersine kadınlar tarafından oluşturulmaktadır.Yeni serinin yönetmenliğini Paul Feig üstlenmektedir.Filmin yeni kadrosunu Kate McKinnon, Leslie Jones, Melissa McCarthy ve Kristen Wiig oluşturmaktadır.

HAYALET AVCILARI FİLMİNİN KONUSU

Paranormal konulara düşkün Dr. Peter Venkman ve iki arkadaşı çalıştıkları üniversiteden kovulunca kendi işlerini kurarlar. TV sayesinde isimlerini duyurup New York halkını rahatsız eden hayaletlerden kurtarırlar. Bir gün viyolenselist Dana Barrett tarafından kiralandıklarında paranormal boyuta açılan bir kapıdan hayaletler geldiğini görürler ve işler iyice çığırından çıkar.

HAYALET AVCILARI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Bill Murray (Dr. Peter Venkman)

Dan Aykroyd (Dr. Raymond Stantz)

Harold Ramis (Dr. Egon Spengler)

Sigourney Weaver (Dana Barrett)

Rick Moranis (Louis Tully)

Annie Potts (Janine Melnitz)

William Atherton (Walter Peck)

Ernie Hudson (Winston Zeddmore)