Hayat Bayram Olsa konusu ne? Hayat Bayram Olsa oyuncuları kimler?

Aralarında düşmanlık olan iki ailenin çocuklarının birbirine aşık olmasıyla kıyametler kopar. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hayat Bayram olsa bir kez daha TV'de yayınlanacak. Peki Hayat Bayram Olsa filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Hayat Bayram Olsa; 1973 yapımı başrollerini Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit’in paylaştığı Türk filmidir. Filmde, aralarında düşmanlık olan bir adamla bir kadının birbirlerine âşık olması konu ediliyor.

HAYAT BAYRAM OLSA KONUSU NE?

Filmde, aralarında düşmanlık olan bir adamla bir kadının birbirlerine âşık olması konu edilir. Ateşoğulları ile Barutoğulları arasında uzun yıllardır süren bir düşmanlık vardır. Bir adada yaşayan iki aile sürekli birbirleriyle kavga eder. Barutoğullarından Haşim Ağa düşmanlık yüzünden oğlu Doğan'ı daha bir çocukken İstanbul'a gönderir. Ateşoğullarından Musa'nın kızı Ceylan ise babasının işlerine yardım eder. Musa, kızı Ceylan'ı zengin bir adamla evlendirmeye karar verir. Haşim Ağa bu durumu kıskanır ve o da oğlunu evlendirmek ister. Bir telgrafla acil olarak Doğan'ı adaya çağırır. Yıllar sonra adaya dönen Doğan ile Ceylan arasında bir aşk başlayacaktır.

HAYAT BAYRAM OLSA OYUNCULARI

Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Hulusi Kentmen, Ali Şen, Cevat Kurtuluş, Şefik Doğan, Handan Adalı, Ayten Kayalı