Hayat filmi kaç yılında vizyona girdi? Hayat konusu ne, oyuncuları kim?

Hayat filmi kaç yılında vizyona girdi? Hayat konusu ne, oyuncuları kim?

Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Hayat filmi bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Uzak istasyonunda çok önemli bir keşfin peşinde olan 6 kişilik ekibin anlatıldığı Hayat filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Daniel Espinosa'nın yaptığı 2017 yılı yapımı Hayat filmi, yüksek bütçesi ile dikkatleri üzerine çeken bir film. Bilimkurgu sevenlerim beğenisini kazanan Hayat filminin konusu ve birbirinden ünlü oyuncularını sizler için derledik…

HAYAT KONUSU

Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars’ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.



HAYAT OYUNCULARI

Hiroyuki Sanada – Sho Murakami

Ryan Reynolds – Rory Adams

Rebecca Ferguson – Miranda North

Jake Gyllenhaal – David Jordan

Olga Dykhovichnaya – Ekaterina Golovkina