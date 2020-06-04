Hayat filmi kaç yılında vizyona girdi? Hayat konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Daniel Espinosa'nın yaptığı 2017 yılı yapımı Hayat filmi, yüksek bütçesi ile dikkatleri üzerine çeken bir film. Bilimkurgu sevenlerim beğenisini kazanan Hayat filminin konusu ve birbirinden ünlü oyuncularını sizler için derledik…
HAYAT KONUSU
Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars’ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.
HAYAT OYUNCULARI
Hiroyuki Sanada – Sho Murakami
Ryan Reynolds – Rory Adams
Rebecca Ferguson – Miranda North
Jake Gyllenhaal – David Jordan
Olga Dykhovichnaya – Ekaterina Golovkina