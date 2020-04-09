Hayat Tamircisi programının konusu ne? Hayat Tamircisi’nde işlenecek konular…
Ekranlara merhaba diyen Hayat Tamircisi programında engelli hayvanlarıların hayatlarını tamir eden, onları tekrar hayata bağlayan ‘Hayat Tamircisi’ Hasan Kızıl'ın hikayeleri anlatılacak.
500’DEN FAZLA HAYVAN YENİDEN YÜRÜDÜ
Hayat Tamircisi'nde geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Kızıl'ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşınacak. Daha önce kendi imkanlarıyla 500'den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl'a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.