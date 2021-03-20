‘Hayatı Tespih Yapmışım’ yüzde 48 çalıntı çıktı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne Özcan Şenyaylar’ın avukatı Aydın Kurban ve Ahu Savaşkan tarafından açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre intihal iddiası şöyle gelişti:

Keman sanatçısı ve besteci Özcan Şenyaylar, 2001’de bestesi ve sözleri kendisine ait ‘Tövbeler Olsun’ eserini yazdı. Şenyaylar, eserinin demo kaydını stüdyosunda yaptırdı. ‘Tövbeler Olsun’ eserini şarkıcı Metin Çanak 2011’de piyasaya çıkardığı albümünün ilk sırasında kullandı. Esere video klip de çekildi ve aynı yıl Musiki Eser Sahipleri Birliği’ne (MESAM) bildirildi.

FERMAN TOPRAK PATLATTI

Müzik yapımcısı Tayfun Soydemir de bir yıl sonra ‘Hayatı Tespih Yapmışım’ isimli eserini MESAM’a bildirdi. Eser, Hüseyin Kağıt ve Özkan Özcan isimli sanatçıların albümlerinde kullanıldı. Eser son olarak da Ferman Toprak’ın albümünde patlama yaptı.

BESTECİSİ OLARAK KENDİ ADINI YAZDIRDI

Özcan Şenyaylar'ın avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne intihal (aşırma) davası açarak Tayfun Soydemir’in eserin bestesini ‘Tövbeler Olsun’ eserinden izin almadan kullandığını iddia etti.

Tayfun Soydemir’in ‘Hayatı Tespih Yapmışım’ eserinin bestecisi olarak kendi adını kullanarak MESAM’a kayıt yaptırdığının belirtildiği dilekçede, eser için çok sayıda sanatçıdan yüklü miktarda telif aldığı ileri sürüldü.

MESAM Teknik Bilim Kurulu yaptığı incelemede ‘Hayatı Tespih Yapmışım’ eserinin Şenyaylar’ın eserinden intihal etmek suretiyle yazmış olduğunu 2018’de hazırladığı raporda belirtti.

MAHKEME DOSYAYI BİLİRKİŞİYE GÖNDERDİ

Mahkeme intihalin tespiti için dava dosyasını belirlediği bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi raporu önceki gün mahkemeye ulaştı. Her iki eseri, dinleme ve notalar üzerinde yapılan incelemelerle karşılaştıran bilirkişi heyeti, eserleri söz ve müzik açısından ayrı ayrı ve birlikte değerlendirdi.

Şarkının yüzde 48’inde benzerlik bulan bilirkişi heyeti, “Her iki eserin tempoları, son durak perdeleri, enstürümantasyon benzerliği çarpıcı şekilde sergilemese de melodiler arasındaki benzerlik teknik olarak saptanmaktadır” dedi.

BESTE İZİN ALINMADAN İŞLENMİŞ

Benzerlik olan kısmı dikkate alan bilirkişiler, Özcan Şenyaylar’ın bestesinin izinsiz işlenmesi suretiyle oluşturulduğunu belirtti. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.