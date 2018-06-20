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Hayati ve Diğerleri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hayati ve Diğerleri son bölüm izle
Hayati ve Diğerleri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hayati ve Diğerleri son bölüm izle
Hayati ve Diğerleri dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hayati ve ekibi bir banka soygununa müdahale ediyor. Hayati ve Diğerleri dizisinin yeni bölümü 26 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Dizinin son bölüm izleme linkine haberimizden erişebilirsiniz.
Magazin 20 Haziran 2018 - 00:07

Hayati ve Diğerleri’nin yeni bölümünde; Maskeli bir çete banka soygunu yapmaktadır. Bu bankada Hayati’nin annesi Şükran, dayısı Danyal ve komşusu Tahsin’de vardır. Soyguncular bankadaki diğer kişiler gibi onları da rehin almışlardır. Hayati, annesi Şükran’ın bankada rehin olduğunu öğrendiğinde olaya müdahale etmekte gecikmez. Ekibi de oradadır; fakat, destek mi, köstek mi oldukları meçhuldür!

HAYATİ VE DİĞERLERİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şükran, rehin tutulduğu bankada da boş durmaz ve biricik oğlu Hayati’ye gelin adayı bakmaya devam eder. Rehinelik durumu ne kadar hayat memat meselesi olsa da, onun önceliği Hayati’nin mürvetidir.

Erol, Nurten’i ayağına getirmek ve tekrar kendisine döndürmek için yüksek bir binanın tepesine çıkıp intihar etmeye kalkışır. Hayati ve ekibi de olay yerindedir.

HAYATİ VE DİĞERLERİ SON BÖLÜM İZLE

Son güncelleme: 00:08 - 20.06.2018
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