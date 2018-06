Hayati ve Diğerleri dizisinin oyuncu kadrosunda kim kimdir? Konusu ne?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hayati ve Diğerleri, dizisi yayın hayatına bu akşam Kanal D ekranında başlıyor. Hayati ve Diğerleri dizisinin konusu; idealist, işine aşık bir baş komiser olan Hayati, görev yaptığı sürgün karakolu olan İkircikli Karakolu'nu örnek bir karakol haline getirmeye çalışırken her bölüm yeni bir suç dosyasını kendine has yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır. Emri altında çalışan farklı karakterlerdeki polis memurları, seneler sonra karşısına çıkan imkansız aşk ve yakasını bırakmayan talihsizlikler ise Hayati'nin kariyerini riske atacak yeni sorunları beraberinde getirmektedir.

Yapım: 1441 Productions

Yapımcı: İrfan Şahin

Yönetmen: Metin Balekoğlu

Uygulayıcı Yapımcı: Seçil İssi

Senaryo: Onur Özcan – Murat Özsoy

Görüntü Yönetmeni: Bekir Toplar

Sanat Yönetmeni: İbrahim İldem

Jenerik Müziği: Eypio

Müzik: Barış Aryay – Mehmet Andiçen

HAYATİ VE DİĞERLERİ DİZİSİNDE KİM KİMDİR?

Oyuncular: Celil Nalçakan (Hayati), Günay Karacaoğlu (Şükran), Levent Ülgen (Danyal), Bülent Çolak (Vedat), Bahtiyar Engin (Tahsin), İbrahim Selim (Celal), Gökhan Kıraç (Erol), Aybike Esin Tumluer (Nurten), Edip Tepeli (Üzeyir), Ecem Karavus (Filiz), Cankat Aydos (Faruk), Cansu Dağdelen (Açelya), Özlem Çakar (Bedriye), Feri Baycu (Kıymet)

“Hayati ve Diğerleri” 19 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D'de!



Celil Nalçakan

Hayati Solmaz

İdealist, cesur, gözü kara, ahlaklı, mesleğine aşık, görevini layıkıyla yapmaya çalışan bir başkomiser. En büyük isteği başında olduğu İkircikli Karakolunu sürgün karakolundan örnek bir karakol haline dönüştürmektir. Gençliğinden beri annesi Şükran'ın gelin bulma çabalarına direnen Hayati, karakol ekibine yeni katılan memur Açelya sayesinde uzun zamandır hissetmediği duyguları yeniden hatırlarken, kendini görev ahlakı ve duyguları arasında büyük bir iç çatışmanın içinde bulacaktır.

Günay Karacaoğlu

Şükran Solmaz

Şükran'ın hayattaki tek istediği oğlunu evlendirebilmektir. Kardeşi Danyal'ın sahtekarlıkları görmezden gelerek birbirine tamamen zıt iki karakter olan oğlu ve kardeşini idare edip evde bir denge yaratmaya çalışan Şükran'ın gelin bulma arayışları Hayati ile aralarında fikir çatışmalarına sebep olur. Bu zıtlık, Şükran'ın amansız bir gelin adayı avcısına dönüşmesine vesile olacaktır.

Levent Ülgen

Danyal Bezirci

Seneler sonra ortaya çıkarak ablasının yanına geri dönen Danyal, yeğeni Hayati ile tamamen zıt karakterlere sahiptir. Geçmişinde illegal işlerle uğraşan Danyal'ın hayattaki tek isteği ise, kolay yoldan köşeyi dönmektir.

Bahtiyar Engin

Tahsin Akın Şirinyer

İnce ruhu, kibarlığı ve saf karakteri ile kandırılmaya oldukça müsait olan Tahsin'in en yakın arkadaşı ise, Danyal'dır. Gözüne kestirdiği hatalı park etmiş arabaların sileceklerini kaldırmak dışında hobisi olmayan Tahsin, Şükran'ın yanına taşınan kardeşi Danyal ile iyi anlaşmaya ve beraber vakit geçirmeye başlarken, bu sayede Şükran'ı daha yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Şükran'ın gözüne girmek için Danyal'ın çevirdiği işlere alet olan Tahsin, gittikçe ailenin içine girmeye başlar. Bu ısrarcı tavır ise, Hayati'nin sinirlerini daha da bozacaktır.

İbrahim Selim

Celal Kalayır

Gasp Büro'da görev yaptıktan sonra disiplin suçu yüzünden sürgün karakolu olan İkircikli Polis Merkezi Amirliği'ne gönderilen komiser Celal, zoru sevmeyen ve kolay yoldan hedefe ulaşmak isteyen bir karakterdir. Cimriliği ile ün salmış olan Celal'in bir başka özelliği ise, karşı cinse olan ilgisidir. Karakola yeni gelen Açelya ile Filiz'in etrafında dolaşan ve bulduğu her fırsatta kur yapmaya çalışan Celal'in en büyük hayallerinden biri ise, bir an önce başkomiser olmak ve rütbesinin getireceği her fırsatı sonuna kadar değerlendirmektir.

Cansu Dağdelen

Açelya Balkanlı

Gömleğinin son düğmesi her zaman kapalı, saçları nizamlı bir şekilde toplu, saygılı ve idealist tavrıyla dikkat çeken Açelya, görev bilincini hiç bir zaman kaybetmeyen örnek bir polis olmaya çalışmaktadır. Hayati'ye ilk gördüğü andan itibaren içten içe yakınlık beslemeye başlayan Açelya, hislerini bastırmaya çalışırken, sadece bir otorite figürü olabilecek başkomiser Hayati'ye mesafeli davranmaya çalışmaktadır.





Bülent Çolak

Vedat Durulmuş

Getir götür işlerinden çay servisine kadar tüm işlerin ondan sorulduğu, yıllar boyunca birçok komiser ve başkomiser eskiten Vedat, karakolun demirbaşı olarak teşkilatın görüp görebileceği en “iş bilir çaycı” ünvanını alabilecek düzeyde tecrübeye sahiptir. Vedat'ın en önemli özelliklerinden biri ise, hiçbir zaman illegal yöntemlere başvurmadan işleri kılıfına uydurarak olaylardan çıkar sağlamasıdır.

Edip Tepeli

Üzeyir Hilmi Alaplı

Liseyi bitirdikten sonra hayat şartları nedeniyle edebiyat hayatına yerel bir gazetede ölüm ilanları yazarak devam ederken, bir dedektifin başından geçenleri konu alan “Kitapçı Dükkanı” romanından etkilenerek polis olmaya karar veren Üzeyir; “Ya ararsa?” endişesiyle telefonunu sessize alamayacak kadar nişanlısından korkar. İkircikli Karakolu'nda yazman olarak görev yapmaktadır.

Ecem Karavus

Filiz Ozancık

Polis meslek okulundan mezun olduktan sonra ilçe karakolunda görevine başlayan Filiz, memurların dikkatini dağıtarak göreve engel olduğu gerekçesiyle sürgün karakolu olan İkircikli Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildi. Alımlı görünümü, güzel fiziği ve samimi tavırlarıyla karakoldaki bekar erkeklerin dikkatini üzerine toplamayı başaran Filiz, özellikle Celal'in yakın markajı altında olsa da kalbinin asıl sahibi Hayati başkomiserdir…

HAYATİ VE DİĞERLERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI