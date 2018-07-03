Hayati ve Diğerleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hayati ve Diğerleri'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yaz dizisi Hayati ve Diğerleri'nde idealist, işine aşık bir baş komiser olan Hayati, görev yaptığı sürgün karakolu olan İkircikli Karakolu’nu örnek bir karakol haline getirmeye çalışırken her bölüm yeni bir suç dosyasını kendine has yöntemlerle çözmeye çalışıyor.

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Hayati ve Diğerleri’nin yeni bölümünde; Hayati, sürgün karakolu İkirciklinin polis memurları ile suçları önlemeye çalışıyor. Yine bir operasyon, yine bir İkircikli vakası… Operasyona giden Hayati, yetersizlikleri ile ün salmış ekibi ile suçlululara müdahale etmeye çalışyor. Şiddetli çatışmanın geçtiği operasyonda Hayati traji-komik anlar yaşıyor.

HAYATİ VE DİĞERLERİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Hayati ve güzel polis memuru Açelya arasında kalplerin havada tatlı tatlı gezindiği flörtleşmeler başlıyor. Araya ise, bu ilişkiye onay vermeyen Şükran’ın portresi halıya işlenmiş olarak girmeyi başarıyor.

Şükran gelin arayışlarını soluksuz sürdürüyor. Bu seferki adayımız dünyayı yese doymayacak bir kızımız. Hayati’nin beğenisini kesinlikle kazanamayacağı ortada olan gelin adayına Şükran bile olumsuz yaklaşıyor. Danyal ise, sosyal medyada para kazanmanın gücünü görüyor ve her anı bu durum için kullanmaya başlıyor. Kalp krizi geçiren arkadaşı Tahsin’in hayat-memat durumunu sosyal medyadaki beğeni tıkına meze yapıyor.