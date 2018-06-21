Hayatını kaybeden Hacer Tülü’nün ağabeyi Ozan Tülü konuştu

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Gümbet Mahallesi’ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerden Tülü’nün şarkıcı olduğu, Mehmet Ali Sürensöy’ün ise İstanbul ve Bodrum’da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.



MANİSA’DA YAKALANDILAR

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa’da yakalandığı öğrenildi. Bodrum Devlet Hastanesi’ne gelen Tülü’nün ağabeyi Ozan Tülü’nün güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Hastane morgunda kardeşini teşhis eden Tülü, gazetecilerin sorusu üzerine “Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş” diyerek gözyaşı döktü. Tülü’nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut da yaşananları duyunca inanamadığını söyledi.

“HAYAT DOLUYDU”

Hacer Tülü’nün hayat dolu bir kişi olduğunu aktaran Akbulut, “Her şey bu kadar basit olamaz. Eğlence için gittiği gece kulübünün önünde kapıda vuruluyor. Çok şaşkınım. Ailesine çok düşkün ve çok iyi bir insandı” diye konuştu. Akbulut, Tülü’nün vurulduğu mekana gitmeden önce kendi çalıştığı gece kulübünde eğlendiğini anlattı. Şarkıcı Hacer Tülü ve gece kulübü işletmecisi Mehmet Ali Sürensöy’ün cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



(AA)