Haydari tarifi ve kalorisi | Mezelerin olmazsa olmazı haydari nasıl yapılır?

Ege mutfağının efsane lezzetlerinden haydarinin yapımı oldukça kolaydır. Haberimizde yer alan haydari tarifi ile evde kolayca ve kısa sürede mezenizi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca haydarinini kaç kalori olduğunu da haberimizden öğrenebilirsiniz. Temelde tat ve kıvamını veren süzme yoğurt, nane, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan enfes meze haydari tarifini arzu ettiğiniz taze ve kuru baharatlarla çeşnilendirebilirsiniz.
HAYDARİ TARİFİ
MALZEMELER
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam dereotu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
yarım çay kaşığı tuz
1 dilim beyaz peynir
1 diş sarımsak
HAYDARİ NASIL YAPILIR?
Beyaz peynir çatalla ezilerek ufalanır, dereotu ince kıyılır.
Tereyağında nane kızdırılarak ılınması için bekletilir.
Karıştırma kabına süzme yoğurt alınır.
Beyaz peynir, dereotu, naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz eklenerek karıştırılır.
Servis tabağına alınarak üzerinde dereotu ile servis edilir.
Bir kase haydari (150gr) yaklaşık 300 (kcal) kaloridir.