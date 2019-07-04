Hayko Cepkin, kendisini 5 bin 200 kez arayan hayranına açtığı davayı kazandı

Hayko Cepkin, 2015 yılında 3 ay boyunca 2 ayrı numaradan sürekli aranarak rahatsız edildiğini belirterek savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.'nin Cepkin'i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi. Cepkin, elde edilen kanıtlardan sonra Helen Y. hakkında suç duyurusunda bulundu ve dava açıldı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Fakat ünlü rakçı uzlaşmayı reddetti.

Dava dört yıl sürdü ve bugün karar verildi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cepkin’in avukatı Deniz Abay, “Davranış olağanüstü, sıra dışı. 5 bin 200 arama var” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakim de, arama zaman ve kayıtlarının TİB kayıt dökümleriyle doğrulandığını, sanığın aramaları red ve inkar etmediğini, yerli yersiz ve zamansız binleri aşan bu aramaların şikayetçi de rahatsızlık oluşturduğunun kuşkusuz olduğunu belirtti. Hakim, sanığın engellemeye rağmen bu hareketlerini ısrarla ve kararlıkla sürdürdüğünü belirterek, suç işleme kararındaki yoğunluk, tehlike ve zararın niteliği birlikte göz önüne alındığında cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini ifade etti. Helen Y. “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirime gitmeyen hakim sanığın daha önce kasıtlı bir suçu olmadığını belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Tüm tebligatlara rağmen duruşmalara katılmayan Helen Y. hakkındaki yakalama kararı sonrasında verdiği ifade de ise 5 bin 200 aramayı hatırlamadığını söyledi. Helen Y. ifadesinde, hasta olduğunu, tedavi için ilaç kullandığını, Cepkin'le tanıştıklarını da anlattı. Sanığın hastalık ifadesine karşılık ise hakim sanığın iddia ettiği şekilde herhangi bir hastanede tedavi görmediğini ve hakkında hazırlanan bir sağlık sorununa dair rapor bulunmadığını ifade belirtti.