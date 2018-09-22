Hayko Cepkin: “Liseyi 2,5 yılda bitirdim”

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Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın da dahil olduğu proje, Hayko Cepkin'i ilkokul öğrencileriyle buluşturdu. Eskimiş ve tadilat ihtiyacı olan okulların içi ve dış boyasının yenilendiği etkinlikte okul duvarları şarkıcı ve TOG gönüllüsü öğrencilerle renklendi.

“KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM”

Şakalaştığı miniklerle hatıra fotoğrafı da çektiren şarkıcı, çocuklarla hoş vakit geçirip okulun duvarlarını boyadı. Sosyal projelerde yer aldığı için mutlu hissettiğini anlatan Cepkin, “Bu tip sosyal projelerde bulunuyor olmak kendimizi dünyaya karşı faydalı hissettiriyor” dedi.

HAYKO CEPKİN: “LİSEYİ 2,5 YILDA BİTİRDİM”

Yaramaz ve haşarı bir öğrenci olduğunu ancak liseden 2.5 senede mezun olduğunu dile getiren şarkıcı, “Benden sakin bir şey çıkması mümkün olmadı. Hiç kalmadım, hayatımda bir kere zayıf getirdim. Kredili sisteme denk gelmiş ve 2.5 senede okulu bitirmiştim. Çalışmadım ama pratik zekayla hallettim” şeklinde konuştu.



“ZOR ATLAYIŞTI, KİMSE DENEMESİN”

Hayko Cepkin, geçtiğimiz haftalarda Zeytinli'de paraşütle uçaktan atlayıp sahnenin yanına indiği anların hatırlatılmasının ardından, “Sekiz senelik paraşütçüyüm. 657'nci atlayışımı festival alanına yaptım. Ben daha çok hedef atlayışlarını severim. Zor atlayıştı, kimse denemesin. Son 10 metre bizim için önemli, tüm kazalar orada olur. ‘Eğer başaramazsam ayağım takılırsa düşersem' diye hep gazete başlıklarını düşündüm. ‘Bin metreden atladı, bir metrede patladı' falan diye kendi başlığımı bile attım” ifadelerini kullandı.