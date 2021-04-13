Hayko Cepkin’den Bakan Koca’ya yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon” ifadeleri tepki çekti.

Twitter hesabından Bakan Koca’nın açıklamasını paylaşan sanatçı Hayko Cepkin, şu notu düştü: “Bakın şöyle ifade edeyim ki… En ufak bir sorumluluğum yoktur.”

Cepkin’in tweet’i dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Koca’nın açıklamalarına tepkilerin artması üzerine #vakalarınartmasınınsorumlusu, #sorumlusubizdeğiliz ve #enufakbirsorumluluğumyoktur başlıkları TT’de ilk üç sıraya yükseldi.

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