Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hayko Cepkin’den Bakan Koca’ya yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon" açıklamasına sanatçı Hayko Cepkin tepki gösterdi.

Güncellenme: 15:09, 13/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hayko Cepkin’den Bakan Koca’ya yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon” ifadeleri tepki çekti.

Twitter hesabından Bakan Koca’nın açıklamasını paylaşan sanatçı Hayko Cepkin, şu notu düştü: “Bakın şöyle ifade edeyim ki… En ufak bir sorumluluğum yoktur.”

Cepkin’in tweet’i dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Koca’nın açıklamalarına tepkilerin artması üzerine #vakalarınartmasınınsorumlusu,  #sorumlusubizdeğiliz ve #enufakbirsorumluluğumyoktur başlıkları TT’de ilk üç sıraya yükseldi.

İlginizi ÇekebilirHazal Kaya: Bütün hastanelerin acilleri doluHazal Kaya: Bütün hastanelerin acilleri doluİlginizi ÇekebilirCoronanın yorgun savaşçılarıCoronanın yorgun savaşçıları
Yayınlanma Tarihi:15:04,