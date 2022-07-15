Hayko Cepkin’den ‘konser yüzünden bebeği uyutamayacağım’ diyen hayranına jest

Sanatçı Hayko Cepkin, konser öncesi kendisine sosyal medya üzerinden "Platform evimin önüne kuruldu, ben bu çocuğu nasıl uyutacağım?" diye yazan hayranı için sahnede ninni söyledi.

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Hayko Cepkin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Arpaçbahşiş Sahili’nde düzenlenen konserde binlerce hayranı ile buluştu. Sanatçı, sevilen şarkılarını muhteşem sahne şovlarıyla birleştirerek, kendisini dinlemeye gidenlerin beğenisini kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Hayko Cepkin, “Şu anda en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri deşarj olmaktı. Umarım deşarj olmuşsunuzdur. Yaşanan bu kadar sıkıntının içerisinde umarım biraz, 1-2 saat de olsa kafanızı dağıtabilmişizdir. Bu güzel ortamın yaşanmasına katkı sunan ve bizi sizlerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e sonsuz teşekkürler” dedi.

İki saat boyunca sahnede kalan Hayko Cepkin konserin sonunda ise Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu.

Konser öncesinde bir hayranı, Cepkin’e Twitter üzerinden, “Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8’de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz” yazmıştı.

“UFAKLIK İÇİN DANDİNİ DANDİNİ DE SÖYLEDİK”

Konser sonrasında da takipçisinin paylaşımına cevap veren Cepkin, “Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler” ifadesini kullandı.